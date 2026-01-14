Miguel, contó que combina su trabajo técnico con la música, cantando junto a sus compañeros de trabajo y en las infaltables pichangas con amigos. Para su audición, decidió imitar a Chechito, un personaje popular en reuniones y celebraciones. Desde el inicio, su presentación destacó por la energía, el humor y la naturalidad con la que se desenvolvió en el escenario, generando risas y complicidad con el jurado.

Sin embargo, más allá del carisma, las observaciones fueron claras. El jurado señaló varias falencias técnicas, principalmente en afinación y control vocal, aspectos fundamentales para sostener una imitación sólida dentro del programa. Aunque reconocieron su simpatía y capacidad para animar al público, coincidieron en que la propuesta aún necesitaba mayor trabajo musical.

Miguel no logró avanzar a la siguiente etapa del casting, dejando una presentación divertida y espontánea, pero insuficiente para continuar en competencia. ¿Podrá Miguel pulir la técnica sin perder su esencia festiva? ¿Se animará a regresar con una versión más trabajada de Chechito en el futuro?

No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m!