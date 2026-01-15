Jordano llegó al casting de Yo Soy con una historia marcada por la música desde distintos frentes. Cantautor y productor musical, contó que viajó desde Moquegua hasta Arequipa apenas se enteró del casting, sin pensarlo dos veces y prácticamente sin haber dormido, impulsado por la oportunidad de subir al escenario.

El participante explicó que conoció a Manuel Medrano gracias a sus amigos, quienes le señalaron el parecido vocal con el artista. Tras escucharlo con atención, decidió trabajar la imitación y asumir el reto de presentarse en el programa.

Desde los primeros segundos de su interpretación, el jurado mostró sorpresa. La afinación, el timbre y la interpretación lograron captar la esencia del cantante, al punto de que no fue necesario escuchar más para tomar una decisión. Incluso, uno de los jurados confesó ser fan del artista original y destacó el impacto inmediato de la presentación.

El veredicto fue contundente. Con tres votos a favor, Jordano aseguró su pase a la siguiente etapa del casting, dejando una de las audiciones más sólidas de la jornada. ¿Podrá mantener este nivel en las siguientes rondas? ¿Logrará consolidar a Manuel Medrano en su camino dentro de la competencia?

