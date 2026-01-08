Sergio, un joven piurano que canta desde primero de secundaria y llegó decidido a imitar a Marc Anthony. Desde los primeros segundos, su voz llamó la atención del jurado, que no dudó en reconocer su potencia y naturalidad para la salsa.

Sin embargo, los comentarios fueron claros: cantaba muy bien, pero no había imitación. “Veo a Sergio haciendo un cover, no a Marc Anthony”, señalaron, destacando que su timbre era propio y que debía dejar fluir la voz sin forzarla. Aunque coincidieron en que nació para cantar salsa y le auguraron un futuro en orquestas o bandas, recibió dos no y no pasó a la siguiente etapa.

¿Crees que Sergio debería volver con otro personaje? ¿Lo veremos pronto brillando en la salsa?

No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m!