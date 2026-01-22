Yo Soy recibió nuevamente a Giorgeth y Charlie, quienes regresaron al escenario imitando a Pimpinela tras haber dejado huella en su primera aparición. Esta vez, llegaron con más confianza y con historias que contar: “Nos empezaron a llamar para shows, más contratos, más actividades… se notó la diferencia”, comentaron ante el jurado.

La dupla reveló que su preparación no se detuvo. “Ensayamos casi a diario y también mejoramos en los mismos shows”, contaron, destacando que grabarse y compararse les ayudó a crecer. Al interpretar Se me pasa la vida, lograron recrear el clásico enfrentamiento emocional del dúo argentino, con miradas, reproches y una intensidad que conectó con el público.

“Eso que han logrado en el escenario se nota, hay más seguridad y más verdad en lo que cantan”, fue parte de lo que se percibió tras su presentación, que dejó claro que el trabajo fuera del programa rindió frutos.

¿Seguirán evolucionando en esta temporada? ¿Lograrán llevar a Pimpinela aún más lejos?

No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m!