Patrick llegó al casting desde Trujillo con un objetivo claro: imitar a Brian Johnson, vocalista de AC/DC, apostando por un personaje exigente tanto a nivel vocal como escénico. El participante explicó que viajó exclusivamente para presentarse en el programa y que su propuesta sería en inglés, fiel al estilo original del artista australiano.

Desde los primeros segundos de su audición, el jurado reconoció el parecido vocal. Algunos señalaron preocupación por el desgaste de la garganta y la necesidad de mayor cuidado técnico, mientras que otros destacaron que Patrick logró mantener potencia y control en una tesitura compleja.

Además, resaltaron su tranquilidad para alcanzar los agudos, algo fundamental en este personaje. Aunque indicaron que aún debe trabajar la imagen y el movimiento escénico, el balance fue positivo. Con dos votos a favor, Patrick avanzó a la siguiente etapa del casting y se perfila como una de las propuestas más sólidas del personaje. ¿Logrará sostener esta potencia sin afectar su voz? ¿Podrá consolidar la presencia escénica de Brian Johnson en las siguientes rondas?

