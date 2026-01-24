Paúl Pineda, técnico mecánico y soldador universal, regresó al programa 11 años después para imitar nuevamente a Mikel Erentxun, personaje con el que solo llegó a la segunda etapa en su primera participación.

“Creo que no pasé porque no vine caracterizado”, confesó Paúl, quien aseguró que esta vez llevaba un año preparando el personaje, aunque admitió estar “más o menos” caracterizado, comentario que provocó el inmediato reclamo de Jely: “¿No aprendes de las experiencias?”.

Al momento de cantar, Ricardo Morán destacó una decisión clave: “Gracias por no cantar la misma canción que cantan todos los que vienen con este personaje”, valorando que rompiera la tradición. Sin embargo, también fue claro al señalar que el timbre estaba bien trabajado, pero aún muy sutil, y que debía marcar más las inflexiones del artista.

Finalmente, tanto Ricardo como Cachín coincidieron en darle una nueva oportunidad. “Solo para ver si has aprendido la lección y vienes caracterizado en la siguiente ronda”, sentenció el jurado antes de darle el sí. ¿Cumplirá esta vez con la promesa? ¿Llegará finalmente más lejos que hace 11 años?

