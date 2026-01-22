Miguel Canales llega a Yo Soy por primera vez, llegando desde Tumbes para imitar al Pájaro Gómez de Vilma Palma. Motivado por su hija y con experiencia en tributos junto a su banda Rey Lobo, el participante se paró en el escenario con una propuesta que llamó la atención desde el primer verso.

Durante la audición, Jely le pidió directamente “subir la energía y ponerle más punche” para encarar la segunda canción, mientras que Cachín fue claro al señalar que “el timbre es muy parecido, pero el personaje se come el escenario”. Por su parte, Jorge Henderson destacó que Miguel “tiene la tonalidad”, aunque coincidieron en que aún hay aspectos por pulir.

Finalmente, con dos sí, Miguel logró avanzar a la siguiente ronda, llevándose una consigna clara: comprometerse a dar más fuerza y presencia escénica. ¿Logrará transformarse en ese Pájaro Gómez explosivo que el jurado espera? ¿Aparecerá ese punche que puede marcar la diferencia?

