Aaron Saavedra, quien llegó desde Chiclayo decidido a darse una segunda oportunidad. En la primera temporada no logró avanzar y esta vez volvió impulsado por su esposa. Fue ella quien lo animó, lo ayudó a vestirse y hasta le compró el pasaje para que viajara solo a probar suerte.

Aaron regresó imitando a Miguel Abuelo, con una propuesta menos sobreactuada que antes, pero el jurado fue claro: la imitación se sintió tibia y plana, con avances evidentes, aunque no suficientes para pasar a la siguiente ronda. Aun así, destacaron su crecimiento y le sugirieron seguir trabajando o buscar otro personaje.

¿Logrará encontrar la imitación correcta? ¿Volverá a intentarlo en el futuro?

