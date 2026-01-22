Mariane Hernández regresó al escenario decidida a mejorar su primera audición. Tras ser calificada como “coqueta” en redes y recibir el impulso del público, volvió con el mismo personaje luego de tomar clases de baile, expresión corporal y canto. “Me incentivaron a regresar con la misma persona”, contó antes de presentarse.



Sin embargo, desde el inicio el jurado fue claro. Jely le señaló que aún no la escuchaba cercana al personaje y le pidió “suavizar más el timbre y ponerle aire”. Incluso le solicitó una segunda canción para evaluar mejor su progreso.

Luego de escucharla nuevamente, Ricardo fue directo: “Te siento demasiado ansiosa y eso hace que nada fluya con naturalidad ni sensualidad”, explicando que esa tensión terminaba alejándola del personaje. Aunque Cachín apostó por darle una oportunidad, Jely recalcó que, si bien hubo un ligero acercamiento en el timbre, el trabajo actoral seguía forzado.

Con dos votos en contra, Mariane no logró pasar a la siguiente ronda. ¿Fue la ansiedad su mayor enemigo? ¿Debería buscar un personaje más acorde a su energía?

