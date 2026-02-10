En esta nueva jornada de selección, diez participantes subieron al escenario decididos a convencer al jurado con caracterización, potencia vocal y dominio escénico.

La noche abrió con Octavio Espinoza como Willy Rivera, seguido por Marvon Torres como Chris Martin. Luego fue el turno de Eva María Peláez como Laura Pausini, apostando por la intensidad romántica, y Johnathan Cabrera como Don Chezina, quien encendió el escenario con su energía urbana.

La competencia continuó con José Carlos Castañeda como Beto Cuevas, Junior Cuello como Ali Campbell, y el dúo Alberto y Joy como Amistades Peligrosas, que sumó complicidad y fuerza interpretativa. Más adelante, Aaron Amaya como Luis Fonsi, José Castro como Roy Orbison y Gianella Rodríguez como Isabel Pantoja completaron una gala diversa en estilos y generaciones.

Tras la deliberación, el jurado anunció a los participantes que avanzan a la ronda final de selección:

✅ Don Chezina (Johnathan Cabrera)

✅ Beto Cuevas (José Carlos Castañeda)

✅ Amistades Peligrosas (Alberto y Joy)

✅ Luis Fonsi (Aaron Amaya)

✅ Isabel Pantoja (Gianella Rodríguez)

✅ Laura Pausini (Eva María Peláez)

Ellos continúan en competencia y se acercan a la etapa más decisiva de la temporada.

