Cristian llegó por primera vez al casting desde Chincha, decidido a cumplir su sueño artístico. Fuera de la música, el participante contó que se dedica a las importaciones, llevando productos desde China hasta su ciudad natal. Aunque su vida gira en torno a los negocios, Cristian aseguró que la música ocupa un lugar fundamental en su vida. Esa conexión lo llevó a presentarse imitando a Pedro Suárez-Vértiz.

Durante la interpretación, el jurado reconoció que Cristian logró copiar algunas inflexiones del cantante original. Sin embargo, las observaciones no tardaron en llegar. Señalaron que el timbre no se sentía orgánico, que la interpretación resultó fría y por momentos parodiada, además de carecer de matices vocales. A esto se sumó la falta de corporalidad y gestos propios del personaje. El jurado indicó que no se percibieron movimientos característicos ni detalles escénicos que ayudaran a construir la imitación, lo que evidenció una preparación insuficiente para esta etapa del casting.

Con dos votos negativos, Cristian no logró avanzar a la siguiente ronda. No obstante, fue invitado a seguir preparándose y regresar en una próxima oportunidad con una propuesta más trabajada. ¿Volverá Cristian con una imitación más pulida? ¿Se animará a intentarlo nuevamente con Pedro Suárez-Vértiz u otro personaje?

