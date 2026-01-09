Ana Belén regresó al casting por segunda vez decidida a imitar a Karol G, apostando por una presentación más elaborada y llena de energía. Desde su ingreso, llamó la atención al aparecer caracterizada como la cantante colombiana en su icónica presentación de Victoria’s Secret, luciendo un vestido rojo y alas, reforzando así su intención de encarnar por completo al personaje.

Tras su interpretación, el jurado fue directo en sus comentarios. Si bien reconocieron su actitud, motivación y una clara evolución respecto a su primera audición, también señalaron aspectos técnicos que aún no están resueltos como problemas de dicción y un uso inadecuado del micrófono. Aun así, no todo fue negativo. El jurado destacó una mejor entrega, mayor precisión en el timbre y la corporalidad, y una interpretación más libre y disfrutada. Pese a felicitarla por atreverse a volver, la decisión fue clara y Ana Belén recibió votos negativos, quedando fuera de la siguiente etapa. ¿Volverá Ana Belén con una imitación más afinada y consciente? ¿Logrará capturar la esencia de Karol G en una próxima oportunidad?

