Percy volvió al casting, por segunda vez, pero esta vez con un nuevo reto. Esta vez, el participante decidió apostar por un artista que siempre ha admirado: Pedro Suárez-Vértiz, a quien considera una de las grandes representaciones musicales del país y una influencia constante en su vida.

Desde la conversación previa, el jurado notó algo particular en Percy. Incluso antes de cantar, su manera de hablar, expresarse y moverse ya evocaba al cantautor peruano, algo que llamó la atención de inmediato. Durante su primera canción, la imitación dejó sensaciones divididas y el jurado decidió darle una segunda oportunidad. Fue recién con ese segundo tema que la presentación tomó otro rumbo. La canción, más rápida, lo obligó a usar todo su potencial, lo que permitió que la imitación se acercara mucho más tanto en voz como en actitud y corporalidad.

El jurado coincidió en que esa segunda interpretación fue clave. Con dos votos positivos, Percy logró avanzar a la siguiente etapa del casting, celebrando emocionado su pase y demostrando que el cambio de personaje fue una decisión acertada. ¿Logrará Percy pulir los detalles vocales y consolidar su imitación de Pedro Suárez-Vértiz en las próximas rondas? ¿Hasta dónde llegará en la competencia?

