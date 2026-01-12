Pamela, una joven de 23 años, llegó al casting decidida a probar suerte imitando a Hailey Williams, vocalista de Paramore. Estudiante de psicología, bailarina y cantante, la participante contó que lleva dos años desarrollando su faceta musical y que forma parte de un grupo independiente de pop peruano, con el que viene construyendo su carrera artística.

Durante la conversación, Pamela comentó que su vínculo con la artista nació luego de recibir constantes comentarios sobre su parecido físico con la cantante, lo que la motivó a practicar la imitación durante un año, afinando el timbre de voz en los últimos seis meses. Al momento de la presentación, la participante se presentó como Hailey Williams de Paramore. Tras la interpretación, las devoluciones fueron claras. Señalaron que, si bien tiene talento vocal, la imitación careció de la energía y actitud rockera propias del personaje. Además, indicaron que al intentar forzar esa intensidad se presentaron problemas de afinación.

Pese a reconocer su potencial artístico, el jurado consideró que el personaje elegido no se alineaba con su vibra natural. Con dos votos negativo, Pamela no logró avanzar a la siguiente etapa del casting, aunque fue invitada a regresar en una futura oportunidad con una propuesta más acorde a su estilo.¿Volverá Pamela con un personaje que conecte mejor con su energía? ¿La veremos nuevamente en el escenario apostando por otro registro?

