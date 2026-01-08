Lizzy se presentó en el casting decidida a imitar a Thalía. Estilista de profesión, amante del canto y actualmente estudiante de actuación, la participante confesó que era la primera vez que se animaba a audicionar para el programa, en gran parte por la intimidación que le generaba enfrentarse al jurado, especialmente a Ricardo Morán.

Tras la primera presentación, el jurado fue claro en sus observaciones. Aunque reconocieron que su timbre de voz no estaba tan lejos del de la artista mexicana, señalaron que la tensión le jugó en contra. En su segunda canción, los comentarios apuntaron a problemas de tempo, falta de educación vocal y ausencia de la caracterización escénica propia de Thalía. Por lo que Lizzy recibió dos votos negativos y no logró pasar a la siguiente etapa del casting. ¿Volverá Lizzy con una imitación más pulida o con otro personaje? El casting dejó claro que actitud no le falta, pero el reto estará en afinar técnica y personaje.

