Gaby, madre de tres hijos y profesora de artes marciales, llegó al escenario acompañada por el apoyo incondicional de su familia. Contó que suele cantar en las actuaciones del colegio de sus hijos, eso la impulsó a presentarse. Además, realizó incluso una demostración de artes marciales antes de cantar.

Al interpretar a Amanda Miguel, mostró una gran potencia vocal y seguridad escénica. Sin embargo, el jurado fue claro al señalar que, aunque hubo fuerza y entrega, el timbre característico del personaje no logró consolidarse del todo. Indicaron que en las partes más agudas la imitación se diluía y que aún faltaban detalles para construir una Amanda Miguel completa.

Pese a la decisión final, el jurado reconoció su energía y fortaleza sobre el escenario. Gaby no pasó a la siguiente ronda, pero se llevó palabras de respeto por su esfuerzo y pasión. ¿Volverá a intentarlo más adelante? ¿Seguirá persiguiendo este sueño?

