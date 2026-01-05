Yuryko Chávez llegó decidida a imitar a Milena Warthon. La participante contó que había estudiado canto y que seguía de cerca a la artista desde La Voz Perú, pero al momento de cantar, los nervios se hicieron evidentes.

El jurado fue claro al señalar que faltó seguridad, manejo de micrófono y presencia escénica. “Te veo timidita, encerrada en tu cabeza”, comentaron, además de recalcar que los pasos y la interpretación se notaban memorizados. Aunque reconocieron que el timbre se asomaba y que había potencial, coincidieron en que aún falta mucho ensayo. Finalmente, Yuryko no pasó a la siguiente ronda. ¿Le faltó creérsela más? ¿Volverá mejor preparada?

