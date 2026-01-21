Pablo Dolorier regresó al escenario decidido a superarse imitando nuevamente a Dread Mar I. “Acá estoy para la revancha, mi revancha personal”, dijo antes de cantar, dejando claro que esta vez venía con gran preparación.

Durante su presentación, el reggae fluyó y el jurado notó cambios. Jely fue clara: “Sí siento una evolución desde tu última presentación, lo actoral y corporal están más integrados, pero tienes que mantener la energía todo el tiempo”. Aun así, destacó el crecimiento del personaje. Cachín coincidió y también le dio el sí. Con dos sí, Pablo selló su pase a la siguiente ronda.

¿Logrará sostener la energía durante toda la competencia? ¿Hasta dónde llegará esta revancha?

