Carlos Manuel Carbonel llegó desde San Martín de Porres para interpretar nuevamente al Cholo Berrocal, personaje que viene trabajando desde el 2020. “He seguido practicando, practicando, salvo en compromisos y fiestas”, contó antes de cantar, agradeciendo las recomendaciones que recibió en sus anteriores visitas. Con emoción y respeto por la música criolla.

Tras la interpretación, el jurado destacó no solo la constancia, sino también el cuidado personal del participante. “Le voy a dar un motivo más para celebrar”, dijeron antes de anunciar el resultado. Con un conteo lleno de expectativa, Carlos Manuel recibió el sí y fue invitado a sentarse en la silla de la siguiente ronda.

Su regreso confirmó que la perseverancia también tiene premio. ¿Cómo le irá en la siguiente etapa? ¿Podrá seguir avanzando con este personaje tan popular?

