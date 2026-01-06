Nelson Pardo, músico, profesor y técnico electrónico llegó para imitar a Lucho Paz. Antes de cantar, contó que combina la música con la reparación de celulares y computadoras, pero que los fines de semana se entrega por completo al escenario.

Al presentarse como “Yo soy Lucho Paz”, el jurado notó un parecido en el timbre y en lo físico, aunque también señalaron algunos errores durante la canción. Jely y Cachín coincidieron en que hay material para mejorar, especialmente en la postura y la potencia vocal, pero destacaron que la imitación funciona. Finalmente, recibió dos sí y avanzó con observaciones claras. ¿Logrará pulir esos detalles en la siguiente ronda? ¿Hasta dónde llegará su imitación?

