Juan Carlos, entrenador de boxeo y músico urbano, llegó al escenario con una confianza que no pasó desapercibida. “Sé que voy a pasarlo”, dijo apenas se presentó, antes de revelar que imitaría a Don Chezina.

Desde los primeros segundos, su energía encendió el estudio. “Perfectamente bien, esa es la actitud”, le comentaron antes de cantar, y tras su presentación, la respuesta fue inmediata. Jely le dio el sí al instante, mientras Ricardo recordó sus palabras: “Dijiste que ibas a pasar… y tenías razón”.

Con presencia, actitud y dominio del personaje, Juan Carlos recibió el sí del jurado y pasó a la siguiente etapa. ¿Será la confianza su mayor arma en las próximas rondas? ¿Hasta dónde llegará esta imitación?

