El escenario de Yo Soy recibió nuevamente a Kevin Cervantes, quien pisó ese escenario por tercera vez tras intentarlo en 2013 y luego en 2020, en plena pandemia. Esta vez llegó como Billy Idol, luego de preparar la imitación durante dos años. Antes de cantar, Kevin emocionó al estudio al agradecerle a Cachín, confesando: “Tu película fue la primera que vi solo en uno de mis peores momentos y me ayudó a salir adelante”.

Sin embargo, tras su presentación, el jurado fue directo. Jely señaló problemas de dicción y falta de integración del personaje, mientras Henderson fue claro: “Empezaste murmurando y luego te enloqueciste, fue un no”. Pese a la carga emocional, Kevin no pasó a la siguiente ronda. ¿Fue la elección del personaje correcta? ¿Habrá una cuarta oportunidad?

