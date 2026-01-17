Karina llegó al casting con una historia personal marcada por la perseverancia y el amor por la música. Madre de familia y seguidora del programa desde siempre, confesó que su sueño de cantar estuvo postergado por años, aunque nunca abandonado. Con referentes familiares ligados al arte, decidió finalmente enfrentarse a un casting a nivel nacional.

En el escenario, apostó por imitar a Susán del Perú, interpretando el tema con una carga emocional evidente. Su entrega fue destacada por el jurado, que reconoció su sensibilidad y la conexión genuina con la canción. Sin embargo, esa misma emoción terminó jugando en su contra, el temblor en la voz, la inseguridad y la dificultad para sostener los graves del personaje fueron puntos clave en la evaluación.

Los jurados coincidieron en que Karina tiene talento y capacidad para emocionar al cantar, pero señalaron la necesidad de mayor control vocal y seguridad escénica. Finalmente, recibió dos votos en contra y no logró avanzar a la siguiente etapa, aunque se llevó palabras de aliento para continuar trabajando su sueño artístico.