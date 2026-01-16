Madi y Marshall volvieron al escenario decididos a mostrar su evolución. La pareja, que lleva tres años junta y más de un año con un proyecto musical, apostó por imitar a Ice MC y Alexia, luego de recibir recomendaciones en su primera audición.

Tras cantar “It’s a Rainy Day”, el jurado fue directo con la evaluación. “Ice MC no es realmente un dúo”, explicó Ricardo, aclarando que Alexia es solista y que las canciones juntos no los convierten en un proyecto dual. Aunque Madi fue reconocida por su parecido con Alexia, la crítica se centró en Marshall: “El rapeo no está bien a tempo, la energía está baja y el inglés no está bien marcado”.

La reflexión final fue contundente: “Aquí está funcionando Madi haciendo de Alexia, pero no como dúo”. Con esa evaluación, los jueces coincidieron en darles un no. ¿Separarse habría cambiado el resultado? ¿Qué más veremos en los próximos castings?

No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m!