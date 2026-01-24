Juan Yoel Nicolás Llenque, joven estudiante de Ingeniería Civil, se presentó con una emotiva historia detrás de su nombre y el sueño de imitar a uno de los referentes de la música andina peruana: William Luna.

Antes de cantar, Juan explicó que sus tres nombres tienen un significado familiar muy especial. “Soy el único varón en mi familia y me pusieron los nombres de mis abuelos”, contó. Su vínculo con la música nació en el coro parroquial de su pueblo, donde aprendió a cantar y a conectar con el público.

Tras su interpretación, el jurado reconoció su sensibilidad vocal. “Tienes una voz muy dulce y una bonita energía”, le dijeron, destacando que su timbre resulta agradable para el escenario. Sin embargo, también fueron claros en la devolución.

Además, le recalcaron que el programa también funciona como una experiencia de aprendizaje. “Este escenario te dicta lo que tienes que mejorar”, le comentaron, animándolo a seguir creciendo como artista. Finalmente, Juan recibió dos no y no logró avanzar a la siguiente ronda, cerrando su participación con palabras de aliento y reconocimiento a su potencial.

¿Seguirá apostando por la música? ¿Volverá más adelante con un personaje más cercano a su voz?

