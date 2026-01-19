Juan llegó nuevamente desde Quillabamba, Cusco, decidido a darse una segunda oportunidad. El participante recordó que esta es su segunda vez en el programa, luego de haber audicionado en la primera temporada con una caracterización distinta, en la que aparentaba mayor edad al imitar a Leonardo Favio.

En esta nueva audición, Juan apostó por una versión más acorde al personaje, priorizando la comodidad escénica. Desde los primeros segundos, el jurado notó un cambio evidente: se le vio más libre, más seguro y con una conexión más natural con la canción.

Los jueces destacaron que el timbre vocal estuvo cercano al del artista argentino, aunque señalaron que, hacia la mitad de la interpretación, la imitación se desarmó ligeramente. Aun así, coincidieron en que esta caracterización le favorece mucho más y que mantenerse en esta “edad” del personaje potencia su desempeño.

Además, resaltaron su crecimiento artístico y la madurez adquirida con el tiempo, señalando que ahora se percibe como un cantante más profesional. Con dos votos a favor, Juan avanzó a la siguiente etapa del casting. ¿Será este finalmente su momento? ¿Logrará consolidarse como Leonardo Favio en la competencia?

No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m!