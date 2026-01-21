Juan Carlos volvió apostando nuevamente por el personaje de Willie González, decidido a corregir los errores que el jurado le había señalado en su anterior presentación. Él mismo recordó que le habían pedido mejor manejo del aire y evitar que la pista lo sobrepase.

Desde el inicio, su presentación logró algo clave: hacer bailar y divertir al jurado. En la primera canción mostró mayor control y afinación, aunque al avanzar la presentación aparecieron algunos problemas técnicos, especialmente al intentar relajarse demasiado y perder por momentos el personaje.

El jurado fue claro al señalar que relajarse no significa descuidar la afinación ni la interpretación, y que aún debe encontrar un equilibrio entre energía, voz y personaje. Aun así, destacaron su carisma escénico, su conexión con la salsa y el progreso respecto a su anterior casting.

Pese a las observaciones, la actitud, el ritmo y el potencial de mejora fueron suficientes para recibir dos votos positivos, asegurando así su continuidad en la competencia. ¿Logrará Juan Carlos pulir la afinación sin perder el swing?

