Juan Carlos Heredia, recordado por su paso en el 2020 cuando llegó a galas imitando a Chapulín el Dulce llegó de nuevo a Yo Soy para probar con otro personaje. Gracias a esa experiencia recorrió el Perú cantando y hoy combina la música con su trabajo como guía turístico.

Esta vez apostó por el Cachetón Alín del grupo Alegría, un personaje que aseguró conocer desde niño. Sin embargo, tras cantar, el jurado fue claro: el timbre no se parecía, los agudos resultaban forzados y la respiración jugó en contra. “No está esta imitación como la anterior”, señalaron antes de darle el no definitivo. ¿Debió quedarse con su antiguo personaje? ¿Intentará una tercera oportunidad?

No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m!