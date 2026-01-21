Job volvió al escenario por tercera vez, apostando nuevamente por el personaje con el que mejores resultados obtuvo en el pasado: Mikel Erentxun. El imitador recordó que ya había pasado casting con este artista en 2019, motivo por el cual decidió retomar un personaje que ya había trabajado.

Durante su presentación, el jurado destacó que el timbre vocal fue muy natural, sin esfuerzo evidente ni tensión en la voz, lo que jugó claramente a su favor. No obstante, también se señaló que la interpretación aún se percibía un poco tímida, con falta de potencia y proyección para un escenario de mayor exigencia.

Uno de los momentos más comentados fue el uso del falsete, donde Job mostró cautela. El jurado le recomendó confiar más en su voz, arriesgar y no tener miedo, resaltando que tiene talento y herramientas para crecer en una siguiente etapa.

Finalmente, ambos jurados coincidieron en que el potencial está ahí y que, con más fuerza y seguridad escénica, la imitación puede crecer aún más, por lo que Job recibió dos votos positivos y avanzó en la competencia. ¿Será este el personaje definitivo para Job? ¿Logrará soltar el miedo y mostrar todo su power en la siguiente etapa?