Jesica llegó por primera vez al escenario de Yo Soy desde Argentina, con apenas dos meses viviendo en el Perú y la decisión firme de quedarse definitivamente. Community manager y artista independiente, contó que la música forma parte de su vida y que incluso desarrolla temas propios.

Para su audición, apostó por imitar a Nicki Nicole, una propuesta alineada con su estilo urbano. Sin embargo, su presentación no logró conectar con el jurado. Las principales observaciones estuvieron centradas en la afinación, ya que las notas no se mantuvieron estables, y en una interpretación que se percibió dispersa.

Además, los jueces señalaron una falta de conciencia escénica, indicando que la energía fue insuficiente y que la propuesta se sintió pequeña. Con dos votos negativos, Jessica no avanzó a la siguiente etapa del casting. ¿Podrá trabajar estas falencias y volver más sólida? ¿Intentará regresar con otra propuesta?

