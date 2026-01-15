Mayeli volvió al casting por segunda vez con un objetivo claro: demostrar cuánto había avanzado desde su primera audición imitando a Selena Quintanilla. Conocida artísticamente como Canela Fina, la participante regresó decidida a mostrar una mejor construcción del personaje y corregir las observaciones que recibió anteriormente.

Durante la conversación con el jurado, contó que se tomó muy en serio las devoluciones. Para esta nueva oportunidad, se preparó intensamente, incorporando clases de jazz y ballet con el fin de mejorar los giros, el baile y el desenvolvimiento escénico.

En su presentación, el jurado notó avances claros. Destacaron una mejora visible en el baile, mayor energía sobre el escenario y un progreso en el acento, recordando que el español no era el idioma original de Selena. Si bien señalaron que el camino aún es largo y que el nivel del personaje exige una formación sólida desde muy joven, valoraron el crecimiento sostenido entre ambas audiciones.

El balance fue positivo. Convencidos de que su evolución puede seguir creciendo, el jurado decidió apostar por ella. Con dos votos a favor, Mayeli logró avanzar a la siguiente etapa del casting, dejando claro que su constancia y preparación empiezan a dar frutos. ¿Hasta dónde podrá llegar con Selena Quintanilla? ¿Logrará consolidar al personaje en las siguientes rondas?

No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m!