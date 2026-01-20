Pierina, ingeniera ambiental y cantante, llegó desde el sur del país impulsada por su familia, todos músicos, y por quienes le repetían lo mismo en cada orquesta: “Te pareces a Maricarmen Marín”.

Aunque el jurado fue claro en sus observaciones, Cachín le dio el primer sí. Jely señaló: “Cantas muy bonito, pero aún no veo a Maricarmen en la corporalidad ni en el timbre”. Más directo, Adolfo advirtió: “Hay muchas cosas que mejorar y este personaje no es fácil”, pero apostó por su potencial y le dio el sí.

Con carisma y compromiso, Pierina avanzó a la siguiente ronda. ¿Logrará construir al personaje? ¿Qué cambios mostrará más adelante? No te pierdas lo que viene en Yo Soy.

No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m!