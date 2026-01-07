Yo Soy castings 2026: ¡Imitar a Natalia Jiménez fue el desafío que exigió más técnica!
Llegó animada por su familia, mostró carácter y talento, pero el jurado le pidió volver más preparada.
Nahomi Rosales, ama de casa, mamá y emprendedora, llegó al programa como Natalia Jiménez. Ella contó como su esposo la “peruanizó” al hacerla fan de Cachín y del programa, hasta animarla a cumplir su sueño en el escenario.
Después de su presentación el jurado reconoció que hay talento, pero fue claro al señalar que falta técnica, acompañamiento vocal y mayor seguridad, además de comodidad en el vestuario. “Es talento en bruto, hay que trabajarlo”, le dijeron antes de darle un no y pedirle que siga practicando y regrese. ¿Volverá más preparada? ¿La veremos sorprender en una próxima temporada?
