Ricardo, cantante proveniente de Huancayo e integrante de diversas agrupaciones musicales, llegó al escenario decidido a darlo todo imitando a Eddy Herrera. Desde el primer momento, su presentación estuvo cargada de energía y conexión con el público, interpretando “El vicio de tus labios” con soltura.

El jurado destacó que logró atraparlos, especialmente por el manejo vocal y algunos recursos como el vibrato, señalando que el timbre estaba bien encaminado. Aunque le indicaron que aún debe trabajar más la caracterización y particularizar mejor tanto la voz como la corporalidad para acercarse por completo al personaje, coincidieron en que hay base, talento y ritmo para seguir creciendo en la competencia.

Gracias a su desempeño, Ricardo pasó a la siguiente ronda con dos votos a favor, asegurando su continuidad en el programa y recibiendo el reconocimiento por haber hecho gozar al jurado y al público con su presentación.

¿Logrará pulir su imitación de Eddy Herrera y consolidar el personaje? ¿Qué sorpresas traerá en la próxima etapa? Descúbrelo viendo Yo Soy.

