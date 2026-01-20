Yo Soy castings 2026: ¡Gianella Guarda cumple un sueño que comenzó a los 11 años!
Superó el miedo escénico y dejó una promesa para las siguientes rondas.
Llega al programa Gianella Guarda, quien confesó que soñaba con pisar ese escenario desde los 11 años, cuando quería imitar a Hannah Montana. Hoy, dejando atrás el miedo escénico, llegó como Carla Morrison.
“Soy ingeniera de sistemas, trabajo en la bolsa y soy cantante profesional de la ducha”, dijo entre risas antes de cantar. Su interpretación sorprendió por el timbre parecido y la sensibilidad vocal, aunque el jurado fue claro con los ajustes. Jely destacó: “Para ser una cantante profesional de ducha, lo hiciste muy bien, pero tienes que sacar las cosas del alma y no cerrar los ojos”.
Cachín fue directo: “Te he visualizado en galas”, mientras Ricardo advirtió que debía trabajar la interpretación para no volverse monótona: “Está muy bien cantado, pero no quiero aburrirme, quiero que me conmuevas”.
Con tres sí, Gianella avanzó a la siguiente ronda. ¿Logrará vencer el miedo y emocionar más al público? ¿Qué mostrará en la siguiente etapa?
No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!
¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.
👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q
¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?
¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.
¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?
¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú
EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m!