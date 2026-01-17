Evelyn llegó al casting desde Puerto Malabrigo, región La Libertad. Desde el inicio, compartió con el jurado su vínculo con el arte y el movimiento, destacando su trabajo como animadora infantil e instructora de baile fitness.

La participante contó que dirige un espacio de entrenamiento físico, donde brinda clases de baile fitness orientadas al bienestar, la relajación y el cuidado del cuerpo. Además, señaló que, cuando tiene oportunidad, también se dedica a cantar en presentaciones ocasionales.

Para su audición, Evelyn eligió imitar a Maricarmen Marín. Durante su presentación, el jurado reconoció que cantó de manera correcta y con momentos agradables, aunque también se evidenciaron algunas desafinaciones.

Sin embargo, las devoluciones apuntaron a aspectos más profundos de la imitación. Los jurados señalaron que el timbre no se mantenía constante y que la corporalidad, la actuación y la gestualidad no lograban construir el personaje. Además, indicaron que su energía escénica y sensualidad no coincidían con el estilo característico de la artista original.

Con dos votos en contra, Evelyn no logró avanzar a la siguiente etapa del casting. Aun así, dejó en claro su vocación artística y su experiencia escénica. ¿Podrá ajustar su interpretación y regresar con una caracterización más cercana a Maricarmen Marín? ¿Se animará a intentarlo nuevamente en otra temporada?