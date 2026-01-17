Yo Soy castings 2026: ¡Evelyn llevó la cumbia al casting, pero no logró imitar a Maricarmen Marín!
La técnica estuvo, pero la caracterización no convenció al jurado
Evelyn llegó al casting desde Puerto Malabrigo, región La Libertad. Desde el inicio, compartió con el jurado su vínculo con el arte y el movimiento, destacando su trabajo como animadora infantil e instructora de baile fitness.
La participante contó que dirige un espacio de entrenamiento físico, donde brinda clases de baile fitness orientadas al bienestar, la relajación y el cuidado del cuerpo. Además, señaló que, cuando tiene oportunidad, también se dedica a cantar en presentaciones ocasionales.
Para su audición, Evelyn eligió imitar a Maricarmen Marín. Durante su presentación, el jurado reconoció que cantó de manera correcta y con momentos agradables, aunque también se evidenciaron algunas desafinaciones.
Sin embargo, las devoluciones apuntaron a aspectos más profundos de la imitación. Los jurados señalaron que el timbre no se mantenía constante y que la corporalidad, la actuación y la gestualidad no lograban construir el personaje. Además, indicaron que su energía escénica y sensualidad no coincidían con el estilo característico de la artista original.
Con dos votos en contra, Evelyn no logró avanzar a la siguiente etapa del casting. Aun así, dejó en claro su vocación artística y su experiencia escénica. ¿Podrá ajustar su interpretación y regresar con una caracterización más cercana a Maricarmen Marín? ¿Se animará a intentarlo nuevamente en otra temporada?