Estrella dejó claro que la música forma parte de su historia familiar. La participante contó que tiene tíos con orquesta de música internacional, que su abuelo ayacuchano llevaba la música en la sangre y que creció rodeada de melodías. Canta desde los 12 años, hoy tiene 31, es mamá y combina su carrera artística con la maternidad a tiempo completo.

Sobre el escenario, Estrella decidió imitar a Marisela, un personaje con el que tiene una conexión especial. Además, reveló que como cantante y compositora, este tipo de intérpretes son una fuente constante de inspiración.

Su presentación destacó inmediatamente por la calidad vocal, lo que llevó al jurado a reconocer su nivel profesional. Sin embargo, también señalaron que aún falta gestualidad, caracterización e interpretación escénica para lograr una imitación completa y no solo una buena ejecución musical.

A pesar de las observaciones, el jurado valoró su talento y experiencia, otorgándole dos sí, con la recomendación de estudiar más a Marisela, especialmente su estilo y época, para no perder a una artista sólida dentro del programa. ¿Crees que Estrella logrará potenciar la interpretación y convertirse en una Marisela convincente?