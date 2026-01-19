Ernesto, proveniente del centro poblado de Roma, en Trujillo, llegó al casting de Yo Soy con una historia poco común: es teniente del Arma de Caballería. Antes de subir al escenario, compartió que su vínculo con la música nació desde joven y se fortaleció durante su formación militar, donde integró la orquesta de la Escuela Militar.

Para su audición, eligió imitar a Eros Ramazzotti, una apuesta exigente tanto a nivel vocal como interpretativo. El jurado destacó que posee un timbre cercano al del artista italiano y un parecido físico que suma a la caracterización. Sin embargo, señalaron que aún le falta mayor cuerpo en la voz, dominio escénico y soltura, pues se mostró tímido sobre el escenario.

Las observaciones también apuntaron a ligeras desafinaciones y una leve nasalidad. Con opiniones divididas, Ernesto no logró el pase, pero dejó una impresión positiva por su talento y sensibilidad vocal. ¿Podrá fortalecer su seguridad escénica y regresar más sólido en una próxima oportunidad?

