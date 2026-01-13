Augusto Delgado, trabajador de la telefonía celular, se animó a dar el paso y presentarse imitando a Mario “el Pájaro” Gómez. Aunque no se dedica profesionalmente a la música, contó que siempre ha cantado desde niño en el colegio y reuniones familiares.

El jurado reconoció que existía un timbre similar, pero fue contundente en la evaluación: “Te estás quedando chico de intención y energía”, señalaron, agregando que la afinación se perdía a mitad de las frases. Otro comentario fue aún más gráfico: “Es como escuchar a Mario cantando desde una lata”.

Pese al esfuerzo y la valentía de subir al escenario, Augusto recibió un no unánime y no pasó a la siguiente ronda. ¿Debe pesar más el parecido o la experiencia escénica? ¿Quién sorprenderá en los próximos castings?

