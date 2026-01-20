El escenario de Yo Soy recibió nuevamente a Cristian Lozano, quien regresó al para imitar a Miguel Abuelo, el mismo personaje con el que participó en la primera temporada del 2025. Esta vez, llegó mejor caracterizado y decidido a demostrar su evolución.

Desde el inicio, Jely notó el avance: “Comparado con la primera vez, hay un gran crecimiento”, aunque señaló que aún debía trabajar la intención detrás de los movimientos. Aun así, le dio el sí. Ricardo reconoció su progreso, pero fue claro: “El crecimiento no me alcanza todavía”, y votó en contra. Finalmente, Cachín destacó su esfuerzo y también le dio el sí.

Con dos votos a favor, Cristian avanzó a la siguiente ronda, demostrando que escuchar las críticas y volver a intentarlo sí puede marcar la diferencia. ¿Hasta dónde llegará ahora? ¿Logrará completar la transformación en el futuro?

