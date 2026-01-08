El escenario de Yo Soy recibió nuevamente a Chavy Prentiz, quien regresó al escenario para imitar, por séptima vez, a Axl Rose. El participante contó que habían pasado casi seis años desde su última audición y que buscaba darle un giro al personaje acorde a la edad actual del cantante.

Sin embargo, durante la presentación el jurado notó problemas de afinación, letra y tiempo, además de una desconexión entre el cuerpo y la voz. Aunque reconocieron su entrega y energía, coincidieron en que la audición fue desordenada y poco precisa, por lo que los tres jurados le dieron el no, dejándolo fuera de la siguiente ronda.

¿Será este el final de su camino en el programa? ¿Volverá a intentarlo una vez más?

