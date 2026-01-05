Mafer Rojas, una joven de 21 años que llegó decidida a imitar a Olivia Rodrigo. Cantante desde pequeña, estudiante de marketing y en constante formación artística, sorprendió al contar que ya realizó su primer concierto propio y que viene trabajando en composiciones originales.

Antes de cantar, el jurado habló de los sueños a los 21 años y Cachín bromeó con la numerología: “Uno más dos es tres”. Tras su presentación, Ricardo destacó su voz, aunque le pidió cuidar la pronunciación en inglés y abrir más los ojos en escena para conectar con el público. Aun así, los tres coincidieron en apostar por su potencial recalcaron el chiste de Cachín, dándole un sí unánime. ¿Logrará consolidar al personaje? ¿Cómo evolucionará en la siguiente ronda?

No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m!