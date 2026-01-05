Joshua Uriate, un participante de mil oficios que incluso se escapó del trabajo para llegar al escenario e imitar a Chechito. Contó que solo había practicado en su cuarto y que su familia fue la única que lo había escuchado antes.

Al presentarse como “Yo soy Chechito”, el jurado reconoció que sí había un timbre parecido, pero también fue claro: faltó técnica, preparación y enfoque vocal. Aunque Cachín fue el único que le dio un voto de confianza, la decisión final fue un no por parte de Jely y Ricardo. ¿Valió la pena arriesgarse y escapar del trabajo? ¿Volverá más preparado?

