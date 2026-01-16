David Alas, quien ya había participado en la primera temporada del 2025 como Romeo Santos, volvió al escenario con un giro importante: esta vez decidió imitar a Miguel Gallardo, un artista mucho más cercano para su familia. “De mi madre es su favorito”, confesó antes de cantar.

Tras su presentación, el jurado reconoció la intención y el trabajo corporal, pero fue claro con las falencias. Jely señaló que “los papás estarán felices de verte, pero faltó técnica vocal”, mientras que Cachín, quien siempre quiso ver a este artista en el programa, admitió: “Me apena mucho porque quisiera que hubiera un Miguel Gallardo aquí”.

A pesar del esfuerzo y la emoción, David no logró pasar a la siguiente ronda. ¿Debió elegir otro personaje? ¿Volverá a intentarlo más adelante?

