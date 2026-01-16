Yo Soy castings 2026: ¡El cambio de personaje que no convenció al jurado!
Apostó por un nuevo camino, pero no logró sostenerlo.
Rafael Remolina volvió al escenario tras participar en la primera temporada del 2025, pero apostando por un nuevo personaje luego de no avanzar imitando a José José.
Sin embargo, el jurado fue contundente. Ricardo Morán recordó que otro Rafael llegó lejos porque “le quitamos absolutamente todo lo que no ayudaba: exageración, sobreactuación y afectación”, algo que, según señaló, volvió a aparecer en esta presentación. Por su parte, Jely fue clara al sugerirle replantear el personaje y encontrar uno que realmente le permita crecer.
Pese a reconocer su entusiasmo y romanticismo, los jueces coincidieron en darle un no, por lo que Rafael no pasó a la siguiente ronda. ¿Volverá con una nueva propuesta? ¿O insistirá con su artista soñado?
