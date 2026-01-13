Yo Soy castings 2026: El cambio de personaje que le dio una nueva oportunidad en Yo Soy
El timbre convenció, pero la técnica abrió el debate.
Gonzalo Cloud, vecino de Villa María del Triunfo, regresó al escenario por segunda vez, esta vez apostando por Salvatore Adamo. Tras su anterior participación como Los Galos, decidió cambiar de personaje luego de recibir comentarios en la calle y elogios por su casting anterior.
“Algunos me decían: tú eres más este personaje”, explicó antes de presentarse. Al cantar, el jurado quedó dividido. Cachín fue claro: “El timbre es tal cual”, mientras Ricardo Morán reconoció el parecido, pero advirtió que “técnicamente hay cosas que pulir, suena más a karaoke que a una imitación profesional”.
El momento clave llegó cuando recordaron su paso anterior. Tras recordar su personaje pasado, Ricardo fue directo: “Prefiero este personaje”, y decidió darle el sí, sumándose al voto positivo de Cachín. Pese a las dudas técnicas, Gonzalo avanzó a la siguiente ronda.
¿Logrará pulir su técnica? ¿Este nuevo personaje será el definitivo?
