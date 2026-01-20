Carlos Rey volvió al escenario decidido a cobrarse la revancha. Tras no haber pasado anteriormente, el imitador regresó como Bad Bunny y dejó claro que algo había cambiado. “Vine por la revancha, ahora estoy más suelto”, dijo antes de cantar dos temas del artista.

Adolfo fue directo y le dio el sí, mientras Jely destacó su evolución: “Se nota que has trabajado, hay una mejora clara desde la última vez”. Eso sí, le dejó una recomendación clave: “Economiza los movimientos para ganar precisión y concentra la energía en las caderas”.

El jurado coincidió en que aún hay detalles por pulir, pero valoraron el crecimiento y la actitud. Finalmente, Carlos Rey pasó a la siguiente ronda, demostrando que salir del programa no significa rendirse, sino volver mejor preparado.

¿Seguirá evolucionando en las próximas galas? ¿Logrará consolidar su Bad Bunny?

No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m!