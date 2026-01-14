Yo Soy castings 2026: ¡Dúo pasó a la siguiente etapa imitando a CA7RIEL & Paco Amoroso!
Con una propuesta en dúo poco habitual, lograron avanzar a la siguiente etapa
Diego y Sebastián se presentaron en el casting con una imitación en dúo de CA7RIEL & Paco Amoroso, una propuesta poco común dentro del programa. Ambos explicaron brevemente el origen de sus nombres artísticos y su vínculo con la música antes de subir al escenario.
Durante su participación, apostaron por una interpretación alineada con el estilo urbano y desenfadado del personaje. Finalmente, el dúo recibió dos votos a favor, suficientes para avanzar a la siguiente etapa del casting y continuar en competencia. ¿Lograrán consolidar su imitación en las próximas rondas? ¿Cómo evolucionará su propuesta en el programa?
