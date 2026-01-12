Jim Pinedo se presentó con una historia poco común. Proveniente de Iquitos, el participante es deportista de la selección nacional de boxeo y confesó que canta desde los cinco años, aunque su familia recién descubrió su talento muchos años después, cuando ya estaba enfocado en el deporte de alto rendimiento.

Durante la audición, Jim reveló que la música siempre estuvo presente en su vida, incluso mientras entrenaba como boxeador. Al momento de la presentación, sorprendió al jurado al anunciar con seguridad: “Yo soy Mario ‘el Pájaro’ Gómez”, y arrancó su interpretación.

Las devoluciones no se hicieron esperar. El jurado destacó que el timbre era muy cercano al del artista original, valoró el manejo del acento y resaltó la decisión de no arriesgarse a desafinar, lo que dio como resultado una versión sólida y controlada.

Aunque le recomendaron regular mejor la energía para que el timbre no se desborde por momentos, las opiniones fueron mayoritariamente positivas. Con dos votos a favor, Jim aseguró su pase a la siguiente etapa del casting, dedicando su participación a los deportistas que representan al país y pidiendo mayor apoyo para ellos. ¿Hasta dónde llegará este boxeador que también canta desde niño? ¿Podrá seguir sorprendiendo en las siguientes rondas del casting?

