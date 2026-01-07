Dilmar Flores llegó desde el precasting de Arequipa para imitar a Iván Cruz. Emocionado, aseguró sentirse “un ganador” solo por haber sido elegido y enfrentó el reto con entrega total.

Durante su presentación, los jueces destacaron la actitud, la caracterización y la fuerza escénica, aunque coincidieron en que el timbre aún no se parece del todo. Cachín señaló que la voz “está ahí, pero necesita trabajarse más”, mientras que Jely resaltó su fuego y oscuridad corporal, aunque recalcó la falta de técnica. Finalmente, con dos sí, Dilmar logró avanzar a la siguiente ronda. ¿Podrá pulir el timbre y completar la imitación? ¿Logrará sorprender más adelante?

No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m!